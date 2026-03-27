27 de março de 2026
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DIG intercepta entrega de 52 notebooks e prende dois em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As investigações apontam que o esquema criminoso pode ter movimentado cerca de R$ 500 mil.
As investigações apontam que o esquema criminoso pode ter movimentado cerca de R$ 500 mil.

Policiais da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas prenderam em flagrante, na quarta-feira (25), dois homens suspeitos de aplicar um golpe na compra de 52 notebooks avaliados em R$ 200 mil.

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Segundo a Polícia Civil, o esquema pode ter movimentado cerca de R$ 500 mil.

As investigações apontam que os suspeitos se passaram por representantes de uma empresa de informática para adquirir os equipamentos de uma distribuidora em Curitiba. A entrega foi programada para um centro comercial em Campinas, onde funcionaria a suposta sede da empresa.

Com base em informações de inteligência, os agentes acompanharam toda a operação de entrega e realizaram a abordagem logo após a finalização do negócio.

Com a dupla, foram apreendidos crachás e carimbos falsos, utilizados para dar credibilidade à fraude.

A empresa vítima informou que teve dados vazados recentemente, o que pode ter facilitado a ação dos criminosos.

Os dois presos já possuem antecedentes por estelionato e tráfico de drogas, e há suspeita de envolvimento em crime semelhante na capital paulista.

O caso foi registrado como tentativa de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa. Um veículo utilizado na ação também foi apreendido.

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