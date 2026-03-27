Policiais da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas prenderam em flagrante, na quarta-feira (25), dois homens suspeitos de aplicar um golpe na compra de 52 notebooks avaliados em R$ 200 mil.

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Segundo a Polícia Civil, o esquema pode ter movimentado cerca de R$ 500 mil.

As investigações apontam que os suspeitos se passaram por representantes de uma empresa de informática para adquirir os equipamentos de uma distribuidora em Curitiba. A entrega foi programada para um centro comercial em Campinas, onde funcionaria a suposta sede da empresa.