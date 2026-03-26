Morreu nesta quinta-feira (26), aos 64 anos, em Campinas, o jornalista, apresentador e cozinheiro Fernando Kassab, figura conhecida na comunicação e na cena gastronômica da cidade.

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Ele estava internado no Hospital PUC-Campinas após apresentar um quadro cardíaco que evoluiu com complicações renais. Kassab também tratava um câncer de pele.

Embora tenha nascido na capital paulista, em São Paulo, construiu sua trajetória profissional no interior. Em Campinas, ficou marcado por sua atuação em diferentes frentes da comunicação. Trabalhou por anos na EPTV, com produções voltadas à gastronomia, e também manteve presença no Correio Popular, onde assinou coluna social.