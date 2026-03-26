Morreu nesta quinta-feira (26), aos 64 anos, em Campinas, o jornalista, apresentador e cozinheiro Fernando Kassab, figura conhecida na comunicação e na cena gastronômica da cidade.
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Ele estava internado no Hospital PUC-Campinas após apresentar um quadro cardíaco que evoluiu com complicações renais. Kassab também tratava um câncer de pele.
Embora tenha nascido na capital paulista, em São Paulo, construiu sua trajetória profissional no interior. Em Campinas, ficou marcado por sua atuação em diferentes frentes da comunicação. Trabalhou por anos na EPTV, com produções voltadas à gastronomia, e também manteve presença no Correio Popular, onde assinou coluna social.
Fora das redações, levou para o público a herança cultural da família por meio da culinária árabe. Nos últimos anos, comandava um restaurante de comida libanesa em Barão Geraldo, reforçando o vínculo com a cidade e com suas origens.
O velório acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 6h, no Cemitério Flamboyant. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Parque das Aleias.
Nota de pesar
A Prefeitura de Campinas lamenta com pesar o falecimento do jornalista, apresentador e chef de cozinha Fernando Kassab, ocorrido nesta quinta-feira, 26 de março, aos 64 anos.
“Campinas perde um grande profissional da comunicação e um cidadão que contribuiu com a história e cultura da nossa cidade. Deixo aqui minha solidariedade à família e amigos neste momento de dor”, disse o prefeito em exercício Wanderley de Almeida”.