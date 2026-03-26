A proposta da Prefeitura de Campinas de prorrogar os contratos atuais do transporte público escancarou, mais uma vez, o tamanho da ferida aberta na mobilidade da cidade. O que, do ponto de vista técnico, pode ser considerado um passo previsível dentro de uma transição complexa, virou uma bomba política e emocional. E não é difícil entender o porquê.

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O sentimento do campineiro é simples e direto: quer se ver livre o quanto antes das empresas que comandam o sistema há anos. Não é só o usuário que sofre diariamente com atrasos, superlotação e falhas. Até quem não depende do ônibus olha para o sistema e vê dinheiro público sendo despejado com subsídios em um serviço que não entrega o mínimo.

Por isso, quando surge a informação de que os contratos podem ser estendidos por até três anos, o impacto é imediato. A reação é de incredulidade. Revolta. Cansaço. Ninguém quer ouvir falar em mais três anos de sofrimento. Nem mais três meses.