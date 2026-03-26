A GCM (Guarda Civil de Indaiatuba) capturou uma ave da espécie saracura-do-brejo dentro de um estabelecimento comercial na região central da cidade.
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A ocorrência começou após a Defesa Civil ser acionada por um cidadão, que relatou a presença do animal no interior do comércio. O Grupamento Ambiental foi deslocado até a Rua Bernardino de Campos para atender a situação.
No local, os agentes verificaram que a ave estava assustada e desorientada, devido à movimentação de pessoas.
Com o uso de técnicas adequadas de manejo, a equipe conseguiu realizar a captura com segurança.
Após avaliação, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde.
Diante disso, a saracura foi devolvida ao habitat natural, em uma área segura e afastada da região urbana.