27 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VISITA INESPERADA

Saracura invade loja e mobiliza resgate no centro de Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Ave estava desorientada dentro de comércio no Centro e foi devolvida à natureza sem ferimentos.
Ave estava desorientada dentro de comércio no Centro e foi devolvida à natureza sem ferimentos.

GCM (Guarda Civil de Indaiatuba) capturou uma ave da espécie saracura-do-brejo dentro de um estabelecimento comercial na região central da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência começou após a Defesa Civil ser acionada por um cidadão, que relatou a presença do animal no interior do comércio. O Grupamento Ambiental foi deslocado até a Rua Bernardino de Campos para atender a situação.

No local, os agentes verificaram que a ave estava assustada e desorientada, devido à movimentação de pessoas.

Com o uso de técnicas adequadas de manejo, a equipe conseguiu realizar a captura com segurança.

Após avaliação, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde.

Diante disso, a saracura foi devolvida ao habitat natural, em uma área segura e afastada da região urbana.

Comentários

Comentários