A Prefeitura de Campinas realizou a primeira reemissão de carnês do IPTU e da Taxa de Lixo de 2026, com 5.554 lançamentos e vencimento marcado para o dia 29 de abril.

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O total emitido ultrapassa R$ 61 milhões, incluindo imóveis residenciais, comerciais e terrenos. Os carnês contemplam tanto o exercício atual quanto valores retroativos, além de casos de imóveis novos ou que passaram por atualização cadastral, como alteração de área ou tipo de construção.

Do total, 3.410 carnês são referentes a 2026 e 2.144 a exercícios anteriores.