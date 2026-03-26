A fiscalização eletrônica da Emdec identificou, neste mês, motoristas que tentaram esconder as placas dos veículos para evitar autuações na região do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os flagrantes ocorreram na avenida José Amgarten, principal acesso ao terminal, onde câmeras registraram veículos estacionados de forma irregular com as placas cobertas por tecidos ou plásticos. Um dos casos foi registrado na última terça-feira (24).
Após a identificação das irregularidades pelo Centro de Controle Operacional (CCO), equipes foram acionadas para abordagem no local, com apoio da Guarda Municipal de Campinas.
De acordo com a legislação, trafegar com a placa sem visibilidade é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e retenção do veículo até regularização. Além disso, os condutores também foram autuados por estacionamento irregular, infração de natureza média, com multa de R$ 130,16.
O trecho conta com sinalização de proibição de estacionamento e aviso sobre fiscalização por câmeras.
Desde o início do monitoramento remoto na via, em dezembro, já foram registradas 770 autuações por estacionamento irregular, sendo 708 apenas neste ano. Só em março, foram 237 ocorrências.
No total, Campinas soma quase 17,7 mil infrações por estacionamento irregular em 2026, considerando diferentes regiões da cidade, identificadas por videomonitoramento ou por agentes em campo.