Uma ação policial resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Parque São Jorge, em Hortolândia.

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Durante patrulhamento pela Rua do Garibaldi, os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram a pé ao perceberem a aproximação da viatura.

Na tentativa de escapar, os suspeitos invadiram uma unidade escolar municipal, o que provocou pânico entre funcionários e alunos.