Uma ação policial resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Parque São Jorge, em Hortolândia.
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Durante patrulhamento pela Rua do Garibaldi, os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram a pé ao perceberem a aproximação da viatura.
Na tentativa de escapar, os suspeitos invadiram uma unidade escolar municipal, o que provocou pânico entre funcionários e alunos.
Um dos homens foi detido nos fundos da escola. Com ele, a polícia encontrou uma sacola contendo aproximadamente 237 gramas de cocaína, 130 gramas de maconha, 110 gramas de crack, além de um aparelho celular.
O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
O outro envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado.