27 de março de 2026
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TRÁFICO

Dupla foge PM e invade escola em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Durante patrulhamento pela Rua do Garibaldi, agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram a pé ao perceberem a aproximação da viatura.
Durante patrulhamento pela Rua do Garibaldi, agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram a pé ao perceberem a aproximação da viatura.

Uma ação policial resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Parque São Jorge, em Hortolândia.

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Durante patrulhamento pela Rua do Garibaldi, os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, que fugiram a pé ao perceberem a aproximação da viatura.

Na tentativa de escapar, os suspeitos invadiram uma unidade escolar municipal, o que provocou pânico entre funcionários e alunos.

Um dos homens foi detido nos fundos da escola. Com ele, a polícia encontrou uma sacola contendo aproximadamente 237 gramas de cocaína, 130 gramas de maconha, 110 gramas de crack, além de um aparelho celular.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

O outro envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

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