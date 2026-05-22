Uma farmacêutica de 25 anos foi presa na quinta-feira (21), durante uma operação da Polícia Civil em Americana. A suspeita é investigada por vender e aplicar substâncias utilizadas para emagrecimento sem autorização e em local inadequado.

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As diligências ocorreram em um salão no bairro Morada do Sol e em duas residências no Jardim Guanabara, todos ligados à jovem. A ação foi coordenada pelo 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

As apurações começaram após denúncias de que a profissional usava um salão de design de unhas para aplicar substâncias emagrecedoras de forma clandestina. Durante fiscalização no estabelecimento, os policiais encontraram, dentro de um frigobar na despensa, uma seringa com uma dose de tirzepatida pronta para aplicação. Na pia, foram localizadas outras seringas e um frasco da mesma substância.