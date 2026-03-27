O Campo do Planalto, na Represa 1, em Vinhedo, será palco neste domingo (29) do Torneio de Pipas Artísticas, evento gratuito que acontece das 9h às 14h e promete reunir criatividade, cultura e lazer para toda a família.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o tema “Rapper Nacional e Internacional”, a competição propõe a união entre a arte das pipas e a expressão cultural da música, estimulando a criatividade dos participantes.

A programação conta com diversas categorias, como taqueado e riscado (pipas de 1 a 1,50 metro), mini pipa (10 a 20 centímetros), maior tamanho (entre 5 e 7 metros), além das categorias MCD e Dragão, com tema livre.