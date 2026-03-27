27 de março de 2026
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LAZER

Domingo tem torneio gratuito de pipas artísticas em Vinhedo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Evento reúne competição temática, categorias variadas e premiação para os melhores trabalhos.
Evento reúne competição temática, categorias variadas e premiação para os melhores trabalhos.

Campo do Planalto, na Represa 1, em Vinhedo, será palco neste domingo (29) do Torneio de Pipas Artísticas, evento gratuito que acontece das 9h às 14h e promete reunir criatividade, cultura e lazer para toda a família.

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Com o tema “Rapper Nacional e Internacional”, a competição propõe a união entre a arte das pipas e a expressão cultural da música, estimulando a criatividade dos participantes.

A programação conta com diversas categorias, como taqueado e riscado (pipas de 1 a 1,50 metro), mini pipa (10 a 20 centímetros), maior tamanho (entre 5 e 7 metros), além das categorias MCD e Dragão, com tema livre.

Os participantes vão concorrer a troféus para o 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria, valorizando o acabamento e a originalidade das peças.

A organização destaca que o evento é exclusivamente voltado à pipa artística, não sendo permitidas práticas de combate nem o uso de cerol, com foco na segurança e no convívio entre crianças, jovens e adultos.

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