A novela dos cargos comissionados na Câmara de Campinas ganhou mais um capítulo — e daqueles típicos de reta final de episódio. A decisão do Tribunal de Justiça veio nos “45 minutos do segundo tempo”, com a sessão desta segunda-feira em andamento, e deu um fôlego imediato ao Legislativo: os novos assessores seguem, por ora, nos cargos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O presidente do TJ-SP, Francisco Loureiro, acolheu o recurso da Câmara e suspendeu a liminar de primeira instância que havia determinado o corte das contratações acima do limite de cinco assessores por gabinete. Com isso, fica afastada, ao menos temporariamente, a ameaça de exoneração em massa que rondava os corredores da Casa.

No ano passado, os vereadores criaram 99 novos postos de trabalho para atender aos parlamentares, saltando de 5 para 8 comissionados. Até aqui, 88 vagas já foram preenchidas.