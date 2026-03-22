22 de março de 2026
NÃO PAGOU

Homem é preso por furtar carne para pagar dívidas de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Carnes foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal

Um homem foi preso na sexta-feira (20) após furtar 13 peças de carne de um restaurante localizado no Centro de Indaiatuba. O suspeito afirmou à polícia que pretendia usar os produtos para quitar uma dívida relacionada ao consumo de drogas.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Romi (Rondas Ostensivas com Motos) pela Rua Bernardino de Campos. Os agentes desconfiaram de um indivíduo que saía de um estabelecimento comercial carregando dois sacos pretos. Durante a abordagem, foram encontrados os cortes de carne.

Questionado, o autor confessou a prática do furto e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça e recolhido à cadeia pública.

