Uma mulher foi presa em flagrante na sexta-feira (20) após ser flagrada furtando produtos de dois estabelecimentos comerciais em Mogi Guaçu. A ação aconteceu na Avenida Padre Jaime, e contou com a ajuda de testemunhas.

Durante patrulhamento pela região, policiais militares foram chamados por moradores que, por meio de gestos, indicaram a presença de uma mulher suspeita de furtos nas proximidades de uma sorveteria. Ao se aproximarem, os agentes foram informados de que a suspeita havia sido contida por populares após furtar itens de um salão de festas e de um comércio de materiais de construção.

Em revista pessoal, os policiais encontraram com a mulher diversos produtos, como torneira, fitas, receptáculos, plugue de tomada, bucha de redução, além de alimentos como ameixa, nozes, pêssego e cocadas. Os itens foram reconhecidos pelos proprietários dos estabelecimentos como pertencentes aos seus comércios.