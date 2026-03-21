21 de março de 2026
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BOM DIA

Fim de semana terá sol e calor na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Final de semana será de calor na RMC
Final de semana será de calor na RMC

A previsão do tempo para a RMC (Região Metropolitana de Campinas) indica um fim de semana de tempo estável, com baixa probabilidade de chuvas. O sábado (21) e o domingo (22) devem ser marcados por céu claro, predomínio de sol e poucas nuvens.

Com a redução da nebulosidade, as temperaturas máximas voltam a subir: os termômetros podem chegar a 29°C no sábado e 30°C no domingo. Já as mínimas ficam em torno dos 18°C nos dois dias, com sensação de amanhecer mais fresco.

A tendência é que não haja condições para chuva significativa na região ao longo do final de semana. As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

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