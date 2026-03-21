Um acidente envolvendo três carros de passeio e um ônibus complicou o trânsito na Rua Zacarias Costa Camargo, no bairro Remanso Campineiro, em Hortolândia. A ocorrência foi marcada pelo susto de uma gestante que entrou em trabalho de parto logo após a colisão.

Primeiro, dois veículos de passeio se chocaram em um trecho movimentado da via. Em um dos carros, estava uma mulher grávida, que teve a bolsa rompida devido ao impacto e ao estresse emocional.

Enquanto a área era isolada, um terceiro veículo tentou desviar do acidente inicial. Durante a manobra, o condutor não conseguiu evitar a colisão com um ônibus que trafegava pela via, agravando ainda mais a retenção no local.