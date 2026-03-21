A Prefeitura de Indaiatuba realiza no dia 24 de março mais uma edição do Feirão do Emprego, das 8h às 13h, no saguão do Paço Municipal. A ação é organizada pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, em parceria com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador).

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Nesta edição, 30 empresas estarão presentes, oferecendo 632 vagas de emprego em diversas áreas. Entre as funções com maior número de oportunidades estão ajudante de cozinha, ajudante de produção, ajudante geral, atendente de frios, atendente de lanchonete, atendente de restaurante, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, açougueiro e operador de caixa, além de cargos administrativos.

O evento contará ainda com a participação do Senai e da Fiec, que irão orientar os candidatos sobre cursos de capacitação e programas educacionais, ampliando as possibilidades de qualificação profissional.