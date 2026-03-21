O novo capítulo da novela dos cargos comissionados na Câmara de Campinas seguiu o roteiro que já era amplamente esperado. A Justiça decidiu, em caráter liminar, suspender a criação de novos cargos nos gabinetes dos vereadores, atendendo ao pedido do Ministério Público e determinando o retorno ao limite de cinco assessores por gabinete.

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A decisão do juiz Mauro Fukumoto, da 1ª Vara da Fazenda Pública, atinge diretamente o coração da proposta aprovada no fim do ano passado. Dos 105 cargos criados, 99 são justamente para os gabinetes, ou seja, o núcleo político da estrutura legislativa. Até fevereiro, cerca de 70 já haviam sido preenchidos — agora, todos ficam sob risco de exoneração.

Embora provisória, a decisão já dá sinais claros de qual deve ser o entendimento do Judiciário. O magistrado foi direto ao apontar que não houve comprovação concreta de aumento da demanda legislativa que justificasse a ampliação da estrutura. Nem mesmo o estudo da Fundação Instituto de Administração, utilizado como base pela Câmara, foi suficiente. Segundo ele, o material não demonstrou crescimento relevante na produção legislativa, número de CPIs ou audiências públicas.