20 de março de 2026
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ALTA VELOCIDADE

Empresário-Influencer é alvo de operação por rachas a 283 km/h

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Empresário investigado por rachas e vídeos de alta velocidade é alvo de operação em Campinas; veículos foram apreendidos.
Empresário investigado por rachas e vídeos de alta velocidade é alvo de operação em Campinas; veículos foram apreendidos.

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar Rodoviária cumpriu, na manhã desta sexta-feira, cinco mandados de busca e apreensão em Campinas contra um empresário e influencer digital investigado por crimes de trânsito e apologia a práticas ilegais.

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Segundo as investigações, o suspeito atuava no ramo de mecânica de alta performance e utilizava as redes sociais para divulgar vídeos com manobras perigosas e circulação em altíssimas velocidades nas rodovias da região. O material reunido ao longo da apuração mostra, de acordo com a polícia, comportamento recorrente de desrespeito às leis de trânsito.

Entre os registros analisados, há autuações que apontam velocidades de até 283 km/h na Rodovia Anhanguera, além de condução de veículo acima de 50% do limite permitido e participação em corridas ilegais, conhecidas como “rachas”.

Outro ponto destacado pelas autoridades é que parte das infrações teria sido cometida mesmo após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do investigado, ocorrido em 2024.

Durante o cumprimento dos mandados, inclusive no estabelecimento comercial ligado ao suspeito, foram apreendidos sete veículos, que passarão por perícia. O objetivo é verificar a presença de modificações que possam ter alterado o desempenho dos automóveis.

O inquérito apura possíveis crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, como participação em racha, condução sem habilitação e adulteração de sinal identificador de veículo, além de delitos do Código Penal relacionados à apologia ao crime e associação criminosa.

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