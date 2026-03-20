Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar Rodoviária cumpriu, na manhã desta sexta-feira, cinco mandados de busca e apreensão em Campinas contra um empresário e influencer digital investigado por crimes de trânsito e apologia a práticas ilegais.

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Segundo as investigações, o suspeito atuava no ramo de mecânica de alta performance e utilizava as redes sociais para divulgar vídeos com manobras perigosas e circulação em altíssimas velocidades nas rodovias da região. O material reunido ao longo da apuração mostra, de acordo com a polícia, comportamento recorrente de desrespeito às leis de trânsito.

Entre os registros analisados, há autuações que apontam velocidades de até 283 km/h na Rodovia Anhanguera, além de condução de veículo acima de 50% do limite permitido e participação em corridas ilegais, conhecidas como “rachas”.