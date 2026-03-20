20 de março de 2026
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ROUBO EM CAMPINAS

'Pega ladrão': Vítima corre atrás de assaltante e GM faz prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Agentes realizavam patrulhamento pelo cruzamento das ruas Duque de Caxias e José Paulino quando avistaram uma mulher correndo atrás de um indivíduo e gritando “pega ladrão”.
Agentes realizavam patrulhamento pelo cruzamento das ruas Duque de Caxias e José Paulino quando avistaram uma mulher correndo atrás de um indivíduo e gritando “pega ladrão”.

Um homem foi detido na quinta-feira (19) suspeito de roubar uma loja de noivas na região central de Campinas. A prisão ocorreu após a Guarda Municipal flagrar a vítima correndo atrás do criminoso e pedindo ajuda.

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Os agentes realizavam patrulhamento no cruzamento das ruas Duque de Caxias e José Paulino quando perceberam uma mulher correndo e gritando “pega ladrão”. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem do suspeito, que estava com uma faca e dois aparelhos celulares.

A vítima, funcionária do estabelecimento localizado na Rua José Paulino, relatou que o homem entrou na loja armado, rendeu os funcionários e roubou os celulares.

A ocorrência foi registrada no plantão policial do 1º Distrito Policial de Campinas. O suspeito foi encaminhado à cadeia anexa do 2º DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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