Um homem foi detido na quinta-feira (19) suspeito de roubar uma loja de noivas na região central de Campinas. A prisão ocorreu após a Guarda Municipal flagrar a vítima correndo atrás do criminoso e pedindo ajuda.

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Os agentes realizavam patrulhamento no cruzamento das ruas Duque de Caxias e José Paulino quando perceberam uma mulher correndo e gritando “pega ladrão”. Diante da situação, os guardas realizaram a abordagem do suspeito, que estava com uma faca e dois aparelhos celulares.

A vítima, funcionária do estabelecimento localizado na Rua José Paulino, relatou que o homem entrou na loja armado, rendeu os funcionários e roubou os celulares.