Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar Rodoviária ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (20), em Campinas. O influenciador digital e empresário Plínio Palmeira, alvo da ação, foi preso em flagrante após a localização de entorpecentes em um dos imóveis ligados a ele, segundo a Polícia Civil.

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Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços vinculados ao investigado, incluindo a empresa do influenciador em Campinas e outro ponto em Paulínia. Ao todo, sete veículos foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

Inicialmente, a operação tinha como foco crimes de trânsito e apologia a práticas ilegais. Segundo as investigações, o influenciador atuava no setor de mecânica de alta performance e usava as redes sociais para divulgar vídeos com manobras perigosas e altas velocidades nas rodovias da região.