Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar Rodoviária ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (20), em Campinas. O influenciador digital e empresário Plínio Palmeira, alvo da ação, foi preso em flagrante após a localização de entorpecentes em um dos imóveis ligados a ele, segundo a Polícia Civil.
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Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços vinculados ao investigado, incluindo a empresa do influenciador em Campinas e outro ponto em Paulínia. Ao todo, sete veículos foram apreendidos e serão submetidos à perícia.
Inicialmente, a operação tinha como foco crimes de trânsito e apologia a práticas ilegais. Segundo as investigações, o influenciador atuava no setor de mecânica de alta performance e usava as redes sociais para divulgar vídeos com manobras perigosas e altas velocidades nas rodovias da região.
Entre os registros analisados pelas autoridades, há autuações que apontam velocidades de até 283 km/h na Rodovia Anhanguera, além de participação em corridas ilegais, conhecidas como “rachas”, e condução de veículos acima de 50% do limite permitido.
Outro agravante, de acordo com a polícia, é que parte das infrações teria ocorrido mesmo após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do investigado, ainda em 2024.
Com a nova fase da operação, o caso passa a incluir também acusação de tráfico de drogas, após a apreensão de entorpecentes em um dos imóveis. O influenciador será autuado em flagrante.
Nas redes sociais, Plínio Palmeira mantém perfis com grande alcance. Um deles, identificado como @bengatv, soma mais de 483 mil seguidores, enquanto o perfil pessoal ultrapassa 77 mil seguidores.
O inquérito segue em andamento e apura ainda crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, como racha, direção sem habilitação e adulteração de sinal identificador de veículo, além de possíveis crimes previstos no Código Penal.