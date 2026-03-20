Um caso de violência doméstica terminou com a prisão de um homem no Loteamento Cidade Nova, em Mogi Guaçu, após ele agredir a companheira e tentar fugir se escondendo no forro da residência.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um vizinho, que ouviu pedidos de socorro vindos do imóvel. O morador autorizou a entrada dos policiais por sua residência, que dá acesso à casa onde o casal vivia.

No local, os agentes encontraram a vítima com diversas lesões, incluindo hematomas ao redor dos olhos, lábios cortados e inchados e ausência dos dentes superiores. A mulher estava visivelmente em estado de choque.