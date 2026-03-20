20 de março de 2026
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VIOLÊNCIA EXTREMA

Marido arranca dentes de mulher, tenta fugir e acaba preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem foi preso após agredir companheira e tentar se esconder no forro da casa em Mogi Guaçu.
Homem foi preso após agredir companheira e tentar se esconder no forro da casa em Mogi Guaçu.

Um caso de violência doméstica terminou com a prisão de um homem no Loteamento Cidade Nova, em Mogi Guaçu, após ele agredir a companheira e tentar fugir se escondendo no forro da residência.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um vizinho, que ouviu pedidos de socorro vindos do imóvel. O morador autorizou a entrada dos policiais por sua residência, que dá acesso à casa onde o casal vivia.

No local, os agentes encontraram a vítima com diversas lesões, incluindo hematomas ao redor dos olhos, lábios cortados e inchados e ausência dos dentes superiores. A mulher estava visivelmente em estado de choque.

O agressor foi localizado em um cômodo desocupado, no momento em que tentava subir uma escada para se esconder no forro da casa. Ele foi abordado antes de conseguir fugir.

A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, sendo liberada após avaliação.

A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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