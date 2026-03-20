20 de março de 2026
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CURSOS GRATUITOS

Aprenda uma profissão: Campinas tem 800 vagas em cursos grátis

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Programa oferece mais de 800 vagas em cursos profissionalizantes em Campinas, com aulas em unidades móveis.
Programa oferece mais de 800 vagas em cursos profissionalizantes em Campinas, com aulas em unidades móveis.

O programa Caminho da Capacitação, realizado em parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos em Campinas. Ao todo, são mais de 800 vagas disponíveis, distribuídas em unidades móveis (carretas) que vão percorrer diferentes bairros entre os dias 23 de março e 2 de abril.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site www.cursofussp.sp.gov.br, e seguem até o preenchimento total das vagas, respeitando a ordem de cadastro.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, sendo que alguns cursos também aceitam jovens a partir de 16 anos. Há prioridade para desempregados, beneficiários de programas sociais e trabalhadores informais.

Entre as áreas de capacitação oferecidas estão:

  • Gastronomia: panificação, fabricação de pizzas e açougue
  • Beleza e bem-estar: manicure, pedicure, maquiagem, barbeiro e cuidador de idosos
  • Moda: corte e costura, modelagem industrial e customização
  • Tecnologia e mecânica: manutenção de motos e criação de jogos e aplicativos
  • Outros: banho e tosa

Os cursos são gratuitos e oferecem certificado de participação, mas as vagas são limitadas.

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