A decisão que suspendeu a ampliação de cargos comissionados na Câmara de Campinas já começou a produzir efeitos práticos nos gabinetes. Parlamentares receberam, por e-mail funcional do Legislativo, uma comunicação oficial sobre a liminar e um pedido para indicar quais assessores deverão ser exonerados.

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A Casa ressaltou que tem até segunda-feira (23) para cumprir a determinação e pediu para que os vereadores informem os nomes dos comissionados que serão desligados, adequando os gabinetes ao limite de cinco assessores por vereador, conforme decisão judicial.

A medida decorre da liminar concedida pelo juiz Mauro Fukumoto, que suspendeu os efeitos da resolução que havia ampliado a estrutura dos gabinetes. Com isso, o projeto aprovado no fim de 2025 perde eficácia imediata, mesmo antes de decisão definitiva.