A Prefeitura de Sumaré aplicou uma multa de R$ 6.890 a uma empresa responsável por obras na Avenida Rebouças. A penalidade foi motivada pela supressão irregular de árvores, realizada em desacordo com as normas ambientais do município.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, a empresa descumpriu exigências técnicas previstas no licenciamento ambiental, que estabelece regras para a remoção e compensação da vegetação.

Além da multa, a companhia terá que cumprir medidas de compensação ambiental. Entre elas está o plantio obrigatório de 105 árvores nativas em áreas do município.