19 de março de 2026
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INFRAÇÃO AMBIENTAL

Empresa é multada em R$ 6,8 mil por corte de árvores sem aval

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A infração ocorreu durante obras na Avenida Rebouças, em Sumaré; medida compensatória prevê o plantio de 105 mudas nativas na cidade.
A infração ocorreu durante obras na Avenida Rebouças, em Sumaré; medida compensatória prevê o plantio de 105 mudas nativas na cidade.

Prefeitura de Sumaré aplicou uma multa de R$ 6.890 a uma empresa responsável por obras na Avenida Rebouças. A penalidade foi motivada pela supressão irregular de árvores, realizada em desacordo com as normas ambientais do município.

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De acordo com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, a empresa descumpriu exigências técnicas previstas no licenciamento ambiental, que estabelece regras para a remoção e compensação da vegetação.

Além da multa, a companhia terá que cumprir medidas de compensação ambiental. Entre elas está o plantio obrigatório de 105 árvores nativas em áreas do município.

A empresa também será responsável pelo acompanhamento técnico das mudas por um período de 36 meses, com a apresentação periódica de relatórios sobre o desenvolvimento das plantas.

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