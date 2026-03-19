Um homem foi vítima de um ataque violento na tarde de quarta-feira (18) na Praça São Benedito, no Centro de Mogi Mirim. Segundo as informações iniciais, o autor do crime seria outro homem, mas não há confirmação de prisão ou motivação.

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De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), um morador em situação de rua discutiu com a vítima, jogou álcool sobre o corpo dela e ateou fogo. Testemunhas que estavam próximas ajudaram a apagar as chamas, evitando consequências ainda mais graves.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o socorro. A vítima sofreu queimaduras em parte do corpo e foi encaminhada à Santa Casa.