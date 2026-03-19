A Câmara Municipal de Campinas terá que rever a ampliação de cargos comissionados nos gabinetes dos vereadores após decisão da Justiça. O juiz Mauro Fukumoto, da 1ª Vara da Fazenda Pública, concedeu decisão provisória nesta quarta-feira (18) suspendendo a criação das novas funções.

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A medida atende a pedido do Ministério Público de São Paulo e determina o retorno ao limite de cinco assessores por gabinete, conforme decisão judicial anterior já transitada em julgado.

Com isso, a Câmara deverá exonerar os cargos criados acima desse limite, atingindo diretamente 99 funções de assessoria nos gabinetes. Até fevereiro, cerca de 70 assessores já haviam sido contratados com base na nova estrutura.