Um adolescente de 14 anos foi apreendido na quarta-feira (18) após portar um simulacro de arma de fogo na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, no bairro Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.
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A direção da unidade foi acionada por alunas que identificaram o objeto dentro da mochila do estudante. Ao tomarem conhecimento da situação, as jovens relataram que haviam sido ameaçadas pelo adolescente.
A Polícia Militar foi chamada, realizou a apreensão do simulacro e apresentou o caso à autoridade policial. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de ameaça.
Após os procedimentos, o menor foi liberado mediante assinatura de termo de compromisso e entregue à responsável legal.
O caso também foi incluído no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, e a equipe regional de ensino acompanhará a situação na unidade. O Conselho Tutelar foi acionado, e os pais do adolescente receberam orientações.
A Secretaria Estadual da Educação informou que um profissional do programa Psicólogos nas Escolas está disponível para atendimento à comunidade escolar.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude, que devem acompanhar o caso.