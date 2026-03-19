19 de março de 2026
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CASO EM ESCOLA

Aluno de 14 anos é apreendido com arma falsa em escola

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google View
Adolescente foi apreendido com simulacro de arma após ameaçar alunas em escola de Santa Bárbara d’Oeste.
Adolescente foi apreendido com simulacro de arma após ameaçar alunas em escola de Santa Bárbara d’Oeste.

Um adolescente de 14 anos foi apreendido na quarta-feira (18) após portar um simulacro de arma de fogo na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, no bairro Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.

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A direção da unidade foi acionada por alunas que identificaram o objeto dentro da mochila do estudante. Ao tomarem conhecimento da situação, as jovens relataram que haviam sido ameaçadas pelo adolescente.

A Polícia Militar foi chamada, realizou a apreensão do simulacro e apresentou o caso à autoridade policial. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de ameaça.

Após os procedimentos, o menor foi liberado mediante assinatura de termo de compromisso e entregue à responsável legal.

O caso também foi incluído no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, e a equipe regional de ensino acompanhará a situação na unidade. O Conselho Tutelar foi acionado, e os pais do adolescente receberam orientações.

A Secretaria Estadual da Educação informou que um profissional do programa Psicólogos nas Escolas está disponível para atendimento à comunidade escolar.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude, que devem acompanhar o caso.

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