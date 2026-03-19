Um adolescente de 14 anos foi apreendido na quarta-feira (18) após portar um simulacro de arma de fogo na Escola Estadual Coronel Luiz Alves, no bairro Vila Siqueira Campos, em Santa Bárbara d’Oeste.

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A direção da unidade foi acionada por alunas que identificaram o objeto dentro da mochila do estudante. Ao tomarem conhecimento da situação, as jovens relataram que haviam sido ameaçadas pelo adolescente.

A Polícia Militar foi chamada, realizou a apreensão do simulacro e apresentou o caso à autoridade policial. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de ameaça.