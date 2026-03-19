Policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam seis pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de terça-feira (17), em Sumaré. Com o grupo, foram apreendidos 31,6 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack e dry.

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A ocorrência teve início por volta das 13h, durante patrulhamento, quando um morador do bairro Sítio Pau Pintado fez uma denúncia anônima. Ele relatou que três veículos, com cerca de seis ocupantes, haviam seguido até uma chácara transportando bolsas com aparência de conter drogas e possíveis armas.

Diante das informações, os policiais foram até o imóvel e montaram um cerco no local. Ainda do lado de fora, os agentes relataram forte odor de entorpecentes e movimentação típica de preparo e embalo de drogas.