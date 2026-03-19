Policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam seis pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico na tarde de terça-feira (17), em Sumaré. Com o grupo, foram apreendidos 31,6 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack e dry.
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A ocorrência teve início por volta das 13h, durante patrulhamento, quando um morador do bairro Sítio Pau Pintado fez uma denúncia anônima. Ele relatou que três veículos, com cerca de seis ocupantes, haviam seguido até uma chácara transportando bolsas com aparência de conter drogas e possíveis armas.
Diante das informações, os policiais foram até o imóvel e montaram um cerco no local. Ainda do lado de fora, os agentes relataram forte odor de entorpecentes e movimentação típica de preparo e embalo de drogas.
Ao entrarem na chácara, os policiais flagraram os suspeitos manipulando cocaína e maconha sobre mesas.
Os detidos, com idades de 22, 31, 32 (dois), 34 e 40 anos, confessaram participação no esquema. Segundo os relatos, eles foram contratados para embalar os entorpecentes, com pagamento entre R$ 400 e R$ 500 pelo serviço.
Durante a ação, um dos presos indicou um segundo endereço onde havia mais drogas armazenadas. Com autorização, os policiais foram até o local e encontraram diversas caixas com maconha.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos materiais utilizados no preparo e distribuição, como seis balanças de precisão, sacos plásticos, microtubos vazios, rolos de plástico filme, fita adesiva e cadernos com anotações do tráfico.
Também foram recolhidos R$ 935 em dinheiro, seis celulares e dois veículos Fiat Argo.
Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram presos à disposição da Justiça.