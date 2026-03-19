Moradores do bairro Vila Costa e Silva, em Indaiatuba, viveram momentos de tensão na noite de quarta-feira (18) após a localização de uma granada na Rua Victório Prandini.

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De acordo com relatos, testemunhas acionaram imediatamente a Polícia Militar, que realizou o isolamento da área e solicitou o apoio do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais).

A equipe especializada chegou ao local e, seguindo os protocolos de segurança, realizou a remoção do artefato explosivo. O objeto foi levado para uma área afastada da cidade, onde passou por detonação controlada.