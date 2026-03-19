A Vigilância Sanitária de Sumaré interditou parcialmente uma funerária do município nesta quarta-feira (18). A medida atinge o serviço de tanatopraxia, técnica utilizada para conservação e preparação de corpos, que foi suspenso após a identificação de irregularidades consideradas graves.
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Durante a fiscalização, os agentes constataram descarte inadequado de resíduos, ausência de responsável técnico para execução do procedimento — classificado como de alto risco — e falta de licença ambiental.
Apesar da interdição do setor, a funerária permanece autorizada a prestar serviços funerários básicos à população.
Segundo a coordenadora da Vigilância Sanitária, Adriana Singi, a ação integra uma operação especial que está vistoriando todos os estabelecimentos do ramo na cidade ao longo do mês de março.
“O estabelecimento recebeu autuação com alto índice de infração. O proprietário tem um prazo de dez dias para apresentar defesa e regularizar o serviço junto ao órgão”, afirmou.
A Vigilância destacou que a maioria das funerárias do município terceiriza o serviço de tanatopraxia. O órgão também reforçou que, além das inspeções de rotina, realiza vistorias a partir de denúncias, com o objetivo de garantir a regularização do setor.
Nas demais funerárias vistoriadas neste mês, não foram encontradas irregularidades.