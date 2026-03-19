A Vigilância Sanitária de Sumaré interditou parcialmente uma funerária do município nesta quarta-feira (18). A medida atinge o serviço de tanatopraxia, técnica utilizada para conservação e preparação de corpos, que foi suspenso após a identificação de irregularidades consideradas graves.

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Durante a fiscalização, os agentes constataram descarte inadequado de resíduos, ausência de responsável técnico para execução do procedimento — classificado como de alto risco — e falta de licença ambiental.

Apesar da interdição do setor, a funerária permanece autorizada a prestar serviços funerários básicos à população.