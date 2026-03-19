A GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos registrou um plantão movimentado entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada de quarta-feira (18), com três ocorrências de destaque, que resultaram na apreensão de drogas e na prisão de uma mulher por furto qualificado.
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Durante patrulhamento no bairro Morro das Pedras, os agentes abordaram um veículo Gol branco com dois ocupantes. Na vistoria, foram encontrados quatro tabletes de maconha na bolsa de um passageiro de 19 anos.
O jovem confessou que comprou a droga por R$ 50 no bairro Vila Formosa, em Campinas, e alegou que seria para consumo próprio. Ele foi encaminhado ao distrito policial, onde o delegado ratificou o indiciamento por porte de entorpecentes. O veículo foi liberado.
Mais drogas
Já na madrugada de quarta-feira (18), um homem de 25 anos foi abordado nas proximidades do terminal rodoviário. Ele estava na garupa de uma motocicleta de aplicativo e, durante a revista, foram encontrados papelotes de maconha do tipo dry.
O suspeito afirmou ser usuário e disse ter pago R$ 60 pela droga, também adquirida na Vila Formosa, em Campinas. Durante a consulta ao sistema, os agentes verificaram que ele possuía medida cautelar por tráfico de drogas, com restrição de circulação após as 22h.
Como a abordagem ocorreu durante a madrugada, o homem foi autuado por descumprimento judicial, além de responder novamente por porte de entorpecentes.
Furto em supermercado
Ainda durante o plantão, uma mulher de 50 anos foi detida após furtar carne de um supermercado na região central de Valinhos.
Imagens de monitoramento também flagraram a mesma suspeita furtando peças de picanha em outro estabelecimento da cidade, caracterizando reincidência.
Ela foi encaminhada à delegacia e autuada por furto qualificado em dois casos distintos, permanecendo presa à disposição da Justiça.