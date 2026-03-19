A GCM (Guarda Civil Municipal) de Valinhos registrou um plantão movimentado entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada de quarta-feira (18), com três ocorrências de destaque, que resultaram na apreensão de drogas e na prisão de uma mulher por furto qualificado.

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Durante patrulhamento no bairro Morro das Pedras, os agentes abordaram um veículo Gol branco com dois ocupantes. Na vistoria, foram encontrados quatro tabletes de maconha na bolsa de um passageiro de 19 anos.

O jovem confessou que comprou a droga por R$ 50 no bairro Vila Formosa, em Campinas, e alegou que seria para consumo próprio. Ele foi encaminhado ao distrito policial, onde o delegado ratificou o indiciamento por porte de entorpecentes. O veículo foi liberado.

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