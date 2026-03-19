Um desentendimento entre irmãos terminou em violência na terça-feira (17), em Cosmópolis. Um homem de 43 anos foi preso em flagrante após esfaquear o próprio irmão, de 38, dentro da residência onde moravam, no bairro Recanto das Laranjeiras.

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A vítima sofreu ao menos quatro perfurações, sendo duas profundas e próximas a órgãos vitais, segundo informações do atendimento médico inicial. Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o imóvel e acionar a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão entre os irmãos começou por motivos ainda não esclarecidos e evoluiu rapidamente para agressão física. Em determinado momento, um deles utilizou uma faca para atingir o outro.