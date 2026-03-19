19 de março de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Calor de 31°C e pancadas isoladas marcam a quinta na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quinta-feira terá calor, sol e chance de pancadas isoladas à tarde na Região Metropolitana de Campinas.
Quinta-feira terá calor, sol e chance de pancadas isoladas à tarde na Região Metropolitana de Campinas.

quinta-feira (19) será mais um dia típico de verão na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica sol e calor pela manhã, com possibilidade de pancadas isoladas e fracas a partir da tarde.

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De acordo com a meteorologia, a atuação de uma área de baixa pressão próxima à superfície favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia. Com isso, não se descarta a ocorrência de chuvas rápidas e localizadas, principalmente no fim da tarde.

Os termômetros podem chegar aos 31°C, com sensação de abafamento predominando na região.

O cenário deve se manter nos próximos dias, com tempo instável e possibilidade de novos episódios de chuva fraca e isolada.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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