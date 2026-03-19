A quinta-feira (19) será mais um dia típico de verão na RMC (Região Metropolitana de Campinas). A previsão indica sol e calor pela manhã, com possibilidade de pancadas isoladas e fracas a partir da tarde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com a meteorologia, a atuação de uma área de baixa pressão próxima à superfície favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia. Com isso, não se descarta a ocorrência de chuvas rápidas e localizadas, principalmente no fim da tarde.

Os termômetros podem chegar aos 31°C, com sensação de abafamento predominando na região.