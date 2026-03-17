Uma mulher se apresentou à polícia na segunda-feira (16) e confessou ter esfaqueado Édson Pereira durante uma discussão na madrugada, em Hortolândia. O ciúme excessivo teria sido a motivação do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a acusada compareceu à delegacia acompanhada da filha e relatou aos policiais que havia desferido golpes de faca contra Édson, após uma briga na casa dele.

A Polícia Civil acionou a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que se deslocaram até o imóvel indicado. No local, os agentes encontraram Édson já sem vida.