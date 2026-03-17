A 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Campinas deflagrou na segunda-feira (16) uma operação que resultou no fechamento de uma unidade industrial utilizada para o embalo e distribuição de cocaína. A ação aconteceu no bairro Vila Industrial, e foi o desfecho de um trabalho investigativo que durou 30 dias.

Durante as diligências, os agentes localizaram e apreenderam aproximadamente 35 quilos de cocaína, sendo parte a granel e parte já fracionada para venda, além de uma máquina utilizada especificamente para o embalo do entorpecente. No local, um homem foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele era o responsável por operar o maquinário.

A investigação aponta que o imóvel funcionava como um centro de distribuição de um grande esquema criminoso voltado para o abastecimento de cocaína em Campinas e na região metropolitana. De acordo com o apurado, o líder da organização, que segue foragido e fora do país, comandava as operações a distância e atuava de forma exclusiva com o tráfico de cocaína.