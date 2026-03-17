Uma ação da PMR (Polícia Militar Rodoviária), na noite de segunda-feira (16), resultou na prisão de um traficante e na apreensão de mais de 170 tabletes de maconha em Campinas. O caso aconteceu por volta das 20h40, no Conjunto Habitacional Padre Anchieta.

Durante patrulhamento tático pela rua Dom Aluísio Lorcheider, os policiais militares avistaram uma motocicleta com dois ocupantes. Ao perceberem a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a um breve acompanhamento.

Os agentes acionaram os sinais sonoros e luminosos e conseguiram realizar a abordagem. Durante a ação, o passageiro desembarcou e conseguiu escapar a pé, mas o motorista, um homem de 41 anos, foi detido no local.