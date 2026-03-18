O MPSP (Ministério Público de São Paulo) reforçou à Justiça, nesta terça-feira (17), o pedido para que a Prefeitura de Campinas seja condenada a pagar R$ 2 milhões por danos morais coletivos e ambientais, além de adotar uma série de medidas urgentes na gestão do Parque Taquaral. A ação civil pública, que corre desde outubro de 2023, foi motivada pela morte da pequena Isabela Tibúrcio Fermino, de apenas 6 anos, atingida pela queda de um eucalipto de 20 metros no local, em janeiro daquele ano.

Em nova manifestação aos autos, a promotora Luciana Ribeiro Guimarães Viegas de Carvalho, embasada por um parecer técnico do Centro de Apoio à Execução (CAEx), órgão auxiliar do MPSP, sustenta que o município agiu com negligência e omissão na administração do espaço público, contribuindo diretamente para o acidente fatal.

O laudo do CAEx aponta que a árvore que caiu apresentava um quadro crítico e evitável: raízes necrosadas, estrutura comprometida, sinais avançados de deterioração e ausência de copa, indicando um estado de senilidade que poderia e deveria ter sido identificado em vistorias anteriores.

Risco conhecido há anos