Um homem de 53 anos morreu afogado na segunda-feira (16) em Campinas, após tentar atravessar a nado uma lagoa localizada na região do distrito do Ouro Verde. O acidente aconteceu nas proximidades da avenida Ruy Rodriguez.

A vítima foi identificada como Rui de Carvalho Neto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava alcoolizado no momento da travessia. Durante o percurso, teria se cansado e não conseguiu concluir a travessia, vindo a se afogar.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente e localizaram o corpo em cerca de 20 minutos. Os bombeiros ainda realizaram manobras de reanimação, mas Rui não resistiu. O óbito foi confirmado ainda no local.