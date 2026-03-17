17 de março de 2026
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AFOGADO

Homem morre afogado ao tentar atravessar lagoa em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Setec foi acionada para encaminhar o corpo ao IML
Setec foi acionada para encaminhar o corpo ao IML

Um homem de 53 anos morreu afogado na segunda-feira (16) em Campinas, após tentar atravessar a nado uma lagoa localizada na região do distrito do Ouro Verde. O acidente aconteceu nas proximidades da avenida Ruy Rodriguez.

A vítima foi identificada como Rui de Carvalho Neto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava alcoolizado no momento da travessia. Durante o percurso, teria se cansado e não conseguiu concluir a travessia, vindo a se afogar.

As equipes de resgate foram acionadas rapidamente e localizaram o corpo em cerca de 20 minutos. Os bombeiros ainda realizaram manobras de reanimação, mas Rui não resistiu. O óbito foi confirmado ainda no local.

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