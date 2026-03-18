A montanhista Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a alcançar o cume do Monte Everest, fará uma palestra gratuita no próximo dia 25 de março, em Campinas. O evento acontece às 19h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, localizada no Centro de Convivência Cultural.
A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso com antecedência pela plataforma Sympla. Os convites estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (18), ao meio-dia, no link oficial do evento. Cada pessoa pode reservar até dois ingressos, limitados à capacidade do teatro: 529 lugares.
A organização recomenda chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência. Quem chegar depois do horário poderá perder o lugar para a fila de espera, caso haja disponibilidade.
A palestra contará com intérprete de Libras, garantindo acessibilidade para pessoas surdas e reafirmando o compromisso da programação com a participação democrática.
Superação do lixão ao topo do mundo
Com o título “Da Sucata ao Everest: superação e propósito em cada trajetória”, a apresentação aborda temas como liderança, resiliência, diversidade, equidade, inclusão, empreendedorismo socioambiental e empoderamento feminino. Aretha também vai discutir o conceito de ESG (Ambiental, Social e Governança), usado para medir o impacto ético e sustentável de empresas.
Moradora de Campinas, Aretha Duarte entrou para a história em 23 de maio de 2021, ao se tornar a primeira mulher negra latino-americana a atingir o topo do Everest — um marco que até então só havia sido alcançado por 41 brasileiros, sendo apenas cinco mulheres e nenhuma negra.
Além do Everest, a atleta já escalou montanhas como Kilimanjaro (Tanzânia), Monte Elbrus (Rússia) e Aconcágua (Argentina) — este último por cinco vezes. Ela é autora da biografia “Da Sucata ao Everest”, atua como embaixadora ESG da Veolia Brasil e lidera projetos sociais, como a instalação da primeira Parede de Escalada Sustentável na periferia de Campinas.