A montanhista Aretha Duarte, primeira mulher negra latino-americana a alcançar o cume do Monte Everest, fará uma palestra gratuita no próximo dia 25 de março, em Campinas. O evento acontece às 19h, na Sala de Espetáculos Luís Otávio Burnier, localizada no Centro de Convivência Cultural.

A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso com antecedência pela plataforma Sympla. Os convites estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (18), ao meio-dia, no link oficial do evento. Cada pessoa pode reservar até dois ingressos, limitados à capacidade do teatro: 529 lugares.

A organização recomenda chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência. Quem chegar depois do horário poderá perder o lugar para a fila de espera, caso haja disponibilidade.