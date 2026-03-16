Uma ocorrência de maus-tratos mobilizou equipes policiais e de saúde na madrugada desta segunda-feira (16), no Jardim Denadai, em Sumaré. Uma menina de 13 anos foi agredida pela própria mãe e sofreu uma fratura no braço esquerdo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após a vítima dar entrada em uma unidade de saúde da região. Profissionais do atendimento móvel que prestaram os primeiros socorros à menina relataram que ela afirmou ter sido agredida pela mãe.

Em depoimento, a garota confirmou as agressões. Ela foi transferida para outro hospital, onde passou por exames que constataram a fratura no braço. A vítima permaneceu em observação médica.