17 de março de 2026
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SUMARÉ

Mãe é presa após agredir e quebrar o braço da filha de 13 anos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso será investigado pela Polícia Civil
Caso será investigado pela Polícia Civil

Uma ocorrência de maus-tratos mobilizou equipes policiais e de saúde na madrugada desta segunda-feira (16), no Jardim Denadai, em Sumaré. Uma menina de 13 anos foi agredida pela própria mãe e sofreu uma fratura no braço esquerdo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada após a vítima dar entrada em uma unidade de saúde da região. Profissionais do atendimento móvel que prestaram os primeiros socorros à menina relataram que ela afirmou ter sido agredida pela mãe.

Em depoimento, a garota confirmou as agressões. Ela foi transferida para outro hospital, onde passou por exames que constataram a fratura no braço. A vítima permaneceu em observação médica.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso. A mãe da menina, responsável legal, foi levada ao plantão policial e permanece presa, à disposição da Justiça.

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