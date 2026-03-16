Na tarde do último sábado (14), um cão de pequeno porte foi resgatado em situação de maus-tratos na região central de Itapira. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o animal ferido correndo pela via pública.

Diante da dificuldade de realizar a abordagem de imediato, as equipes acionaram a Uipa (União Internacional Protetora dos Animais). Uma técnica veterinária da ONG compareceu ao local, realizou o resgate com segurança e encaminhou o cão para atendimento especializado.

Após avaliação clínica, foi constatado que o animal apresenta sarna demodécica, também conhecida como sarna negra, além de ferimentos espalhados pelo corpo. O cachorro já recebeu as primeiras medicações e foi acolhido pela entidade, onde passará por tratamento completo antes de ser encaminhado para adoção responsável.