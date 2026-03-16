Um homicídio foi registrado na noite desse domingo (15) no bairro Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas. A vítima, um homem ainda não identificado oficialmente, foi morta a tiros enquanto estava sentada na calçada da avenida Paulo Provenza Sobrinho.

De acordo com informações preliminares da polícia, o crime ocorreu por volta das 21h53. Testemunhas relataram que um motociclista se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e não há informações sobre velório e sepultamento.