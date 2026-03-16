17 de março de 2026
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HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros por motociclista no Novo Campos Elíseos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional
Caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional

Um homicídio foi registrado na noite desse domingo (15) no bairro Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas. A vítima, um homem ainda não identificado oficialmente, foi morta a tiros enquanto estava sentada na calçada da avenida Paulo Provenza Sobrinho.

De acordo com informações preliminares da polícia, o crime ocorreu por volta das 21h53. Testemunhas relataram que um motociclista se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e não há informações sobre velório e sepultamento.

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