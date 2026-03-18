Uma ação conjunta da Gama (Guarda Municipal de Americana), da vereadora Roberta Lima (PRD) e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) resultou no resgate de um cão que vivia em situação de abandono na terça-feira (17), no bairro Antônio Zanaga. O tutor do animal foi localizado no trabalho e detido por crime de maus-tratos.

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima que apontava maus-tratos em uma residência na Rua Men de Sá. No local, as equipes encontraram o cachorro em condições insalubres, com acúmulo de fezes, sem acesso a alimentação ou água potável, e visivelmente assustado. O animal apresentava ainda ferimentos causados por sarna.

Durante o resgate, o responsável pelo imóvel não estava presente. No entanto, ele foi localizado posteriormente em seu local de trabalho e conduzido à delegacia de Americana, onde o caso foi registrado.