Um homem de 44 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso na terça-feira (17) em Santa Bárbara d’Oeste. A captura foi realizada por policiais do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia), na Rua Miguel Nonato dos Reis, no Parque Frezarin.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, os agentes perceberam a atitude suspeita de um homem que tentou fugir a pé por um terreno. Ele foi acompanhado e abordado ao entrar em um escritório de advocacia.

Na ocasião, na presença de uma funcionária do local, o suspeito foi questionado sobre a fuga e confessou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio.