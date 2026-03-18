18 de março de 2026
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CAPTURA

Foragido da Bahia por homicídio é preso em Santa Bárbara d’Oeste

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Prisão foi realizada pelo Baep
Prisão foi realizada pelo Baep

Um homem de 44 anos, procurado pela Justiça da Bahia por homicídio, foi preso na terça-feira (17) em Santa Bárbara d’Oeste. A captura foi realizada por policiais do Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia), na Rua Miguel Nonato dos Reis, no Parque Frezarin.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, os agentes perceberam a atitude suspeita de um homem que tentou fugir a pé por um terreno. Ele foi acompanhado e abordado ao entrar em um escritório de advocacia.

Na ocasião, na presença de uma funcionária do local, o suspeito foi questionado sobre a fuga e confessou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de homicídio.

Após consultas aos sistemas policiais, a informação foi confirmada. O foragido foi conduzido ao 2° DP (Distrito Policial), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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