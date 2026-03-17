A Prefeitura de Campinas, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, abriu 600 vagas para castração e microchipagem gratuita de cães e gatos na região da Vila Lemos. Os atendimentos serão realizados no Castramóvel, unidade itinerante adaptada para cirurgias veterinárias.

Os interessados devem comparecer presencialmente para fazer o agendamento nos dias 17 e 18 de março (terça e quarta-feira), das 9h às 16h, na sede da Administração Regional 10 (AR-10). O endereço é rua Amadeus Mendes, 85, Vila Lemos, que fica na região do Jardim Guarani.

As cirurgias estão previstas para acontecer entre os dias 26 e 28 de março, no mesmo local. Podem se inscrever tutores que residam na região atendida e que tenham mais de 18 anos.