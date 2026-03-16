16 de março de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Marido é preso após agredir e ameaçar mulher com faca em Guaçu

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Faca foi apreendida pela Polícia Militar
Faca foi apreendida pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra uma mulher no bairro Vila Leila, em Mogi Guaçu. A prisão realizada pela PM (Polícia Militar) ocorreu após denúncia de moradores que ouviram gritos vindos de uma residência.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o portão trancado. Diante dos pedidos de socorro, os policiais precisaram pular a barreira para conseguir acesso à casa nos fundos do terreno.

Ao entrarem no imóvel, os militares se depararam com a vítima acuada em um canto do quarto e o suspeito segurando uma faca. Ao perceber a presença da polícia, o homem dispensou a arma, mas foi imediatamente imobilizado e detido.

A mulher, que apresentava lesões pelo corpo, relatou aos policiais que havia sido agredida com socos e chutes, além de ter sido ameaçada de morte com a faca. Ela recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi liberada.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O agressor permaneceu preso e responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A faca utilizada na ação foi apreendida pela polícia.

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