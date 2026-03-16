Um homem foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra uma mulher no bairro Vila Leila, em Mogi Guaçu. A prisão realizada pela PM (Polícia Militar) ocorreu após denúncia de moradores que ouviram gritos vindos de uma residência.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o portão trancado. Diante dos pedidos de socorro, os policiais precisaram pular a barreira para conseguir acesso à casa nos fundos do terreno.

Ao entrarem no imóvel, os militares se depararam com a vítima acuada em um canto do quarto e o suspeito segurando uma faca. Ao perceber a presença da polícia, o homem dispensou a arma, mas foi imediatamente imobilizado e detido.