Um homem foi preso em flagrante suspeito de violência doméstica contra uma mulher no bairro Vila Leila, em Mogi Guaçu. A prisão realizada pela PM (Polícia Militar) ocorreu após denúncia de moradores que ouviram gritos vindos de uma residência.
De acordo com a PM, os agentes foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o portão trancado. Diante dos pedidos de socorro, os policiais precisaram pular a barreira para conseguir acesso à casa nos fundos do terreno.
Ao entrarem no imóvel, os militares se depararam com a vítima acuada em um canto do quarto e o suspeito segurando uma faca. Ao perceber a presença da polícia, o homem dispensou a arma, mas foi imediatamente imobilizado e detido.
A mulher, que apresentava lesões pelo corpo, relatou aos policiais que havia sido agredida com socos e chutes, além de ter sido ameaçada de morte com a faca. Ela recebeu atendimento médico em uma unidade de saúde e, posteriormente, foi liberada.
O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária). O agressor permaneceu preso e responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. A faca utilizada na ação foi apreendida pela polícia.