A Prefeitura de Campinas iniciou nesta semana os testes de uma plataforma tecnológica voltada ao mapeamento de imóveis ociosos, abandonados ou subutilizados na região central da cidade. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Urbanismo e faz parte do Sandbox Regulatório do município.

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O projeto é desenvolvido pela empresa Allrea Tecnologia Imobiliária, a primeira a participar do programa municipal de testes de soluções inovadoras em ambiente real.

A ferramenta será utilizada em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e outras áreas da administração municipal para identificar e organizar dados sobre imóveis desocupados, contribuindo para o monitoramento dessas áreas e para a formulação de políticas públicas de requalificação urbana.