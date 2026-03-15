A Prefeitura de Campinas iniciou nesta semana os testes de uma plataforma tecnológica voltada ao mapeamento de imóveis ociosos, abandonados ou subutilizados na região central da cidade. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Urbanismo e faz parte do Sandbox Regulatório do município.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O projeto é desenvolvido pela empresa Allrea Tecnologia Imobiliária, a primeira a participar do programa municipal de testes de soluções inovadoras em ambiente real.
A ferramenta será utilizada em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e outras áreas da administração municipal para identificar e organizar dados sobre imóveis desocupados, contribuindo para o monitoramento dessas áreas e para a formulação de políticas públicas de requalificação urbana.
A iniciativa atende a uma diretriz prevista no Plano Diretor de Campinas, que estabelece o acompanhamento de imóveis ociosos, especialmente nas regiões centrais e ao longo de vias arteriais e coletoras.
Projeto começa pelo Centro
O projeto-piloto será realizado inicialmente na região central de Campinas, considerada pelo Plano Diretor o segundo polo de desenvolvimento econômico da cidade, atrás apenas do Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável e à frente da região do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Segundo a secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracat, o período de testes permitirá avaliar a aplicação da tecnologia na gestão urbana.
“O Plano Diretor já prevê o monitoramento de imóveis ociosos, especialmente nas áreas centrais. Com o Sandbox, conseguiremos testar um projeto inovador em ambiente real e avaliar como o sistema pode contribuir para o acompanhamento dessas áreas e para futuras políticas de requalificação urbana. Se os resultados forem positivos, poderemos avançar para uma contratação futura, através do processo licitatório”, afirmou.
Para o perito avaliador da Allrea, Rogerio Diniz Armond, a ferramenta pode contribuir para o uso mais eficiente de imóveis urbanos.
“A Allrea apresenta ao município de Campinas uma iniciativa inovadora voltada ao cumprimento da função social da propriedade, um desafio recorrente nos grandes centros urbanos. O objetivo é transformar imóveis ociosos em oportunidades de requalificação urbana, contribuindo para políticas públicas de retrofit e revitalização do centro. Estamos confiantes de que a iniciativa trará impacto positivo ao desenvolvimento urbano de Campinas”, afirmou.
Como funciona o Sandbox
O Sandbox Regulatório permite que soluções inovadoras sejam testadas em ambiente real, antes de uma eventual implantação definitiva, com acompanhamento do poder público e regras regulatórias específicas.
O projeto terá duração inicial de seis meses, podendo ser estendido até 24 meses, dependendo da evolução dos testes. Durante esse período, a Prefeitura avaliará o desempenho da tecnologia e sua eficácia no monitoramento de imóveis ociosos.
Caso os resultados sejam positivos, a solução poderá ser contratada futuramente por meio de licitação pública.
Recentemente, a administração municipal também ampliou as oportunidades de participação no Sandbox. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, foram publicados novos editais de credenciamento permanente para empresas interessadas em testar soluções inovadoras no município.
As informações completas sobre os editais, regras de participação e critérios de avaliação estão disponíveis no Diário Oficial do Município nº 13.775.