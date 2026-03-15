A rede municipal de ensino de Campinas tem atualmente 230 estudantes imigrantes matriculados na educação infantil e no ensino fundamental, segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Os alunos nasceram em 29 países distribuídos entre América, Ásia, África e Europa.

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Os maiores grupos são formados por estudantes da Venezuela, Colômbia e Haiti, que juntos somam 140 alunos, o equivalente a 60,8% do total. Entre os venezuelanos, por exemplo, são 97 estudantes, sendo 55 na educação infantil e 42 no ensino fundamental. Os colombianos somam 26 alunos e os haitianos, 17.

A presença de estudantes estrangeiros reflete o aumento do fluxo migratório para a cidade e amplia a diversidade cultural dentro das escolas. Muitas dessas famílias deixaram os países de origem por causa de crises econômicas, políticas e humanitárias, em busca de segurança, trabalho e melhores condições de vida.