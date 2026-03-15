Pesquisadores do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, da Universidade Estadual de Campinas, concluíram após cerca de três anos o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de calcular o balanço de emissões de carbono na cultura do café.

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O projeto foi realizado em parceria com a Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas Gerais. A solução permite contabilizar emissões de gases de efeito estufa (GEE) e o sequestro de carbono em todas as etapas da cadeia produtiva, desde o uso de fertilizantes e combustível até o beneficiamento do café.

Segundo a coordenadora do projeto, Renata Gonçalves, o modelo é o primeiro desenvolvido especificamente para a cafeicultura. Ele se baseia em protocolos internacionais do GHG Protocol, voltados para inventários corporativos de emissões, mas adaptados à realidade agrícola.