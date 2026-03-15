Um homem de 34 anos foi preso em flagrante no sábado, 14, suspeito de tentar matar a companheira, de 28 anos, em Paulínia. De acordo com a Polícia Civil, Douglas Henrique Cardoso teria usado um canivete para ferir a mulher durante uma discussão dentro de um carro. Para tentar escapar, a vítima pulou do veículo ainda em movimento. Depois disso, o suspeito teria tentado atropelá-la duas vezes.

Ainda segundo a corporação, guardas municipais foram acionados para atender uma briga entre o casal dentro de um Chevrolet Onix branco em uma estrada municipal nas proximidades do Cemitério das Palmeiras. No caminho até o local, um morador informou aos agentes que populares haviam contido um homem em um trecho de terra da via.

Ao chegarem, os guardas encontraram a mulher com um corte na mão direita e outros ferimentos pelo corpo. Ela contou que saltou do carro quando o veículo estava a cerca de 100 km/h, o que provocou as lesões.