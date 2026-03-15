16 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso após tentar matar companheira em Paulínia

Especial para a Sampi Campiinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Homem de 34 anos foi preso pela Guarda Municipal, em Paulínia
Homem de 34 anos foi preso pela Guarda Municipal, em Paulínia

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante no sábado, 14, suspeito de tentar matar a companheira, de 28 anos, em Paulínia. De acordo com a Polícia Civil, Douglas Henrique Cardoso teria usado um canivete para ferir a mulher durante uma discussão dentro de um carro. Para tentar escapar, a vítima pulou do veículo ainda em movimento. Depois disso, o suspeito teria tentado atropelá-la duas vezes.

Ainda segundo a corporação, guardas municipais foram acionados para atender uma briga entre o casal dentro de um Chevrolet Onix branco em uma estrada municipal nas proximidades do Cemitério das Palmeiras. No caminho até o local, um morador informou aos agentes que populares haviam contido um homem em um trecho de terra da via.

Ao chegarem, os guardas encontraram a mulher com um corte na mão direita e outros ferimentos pelo corpo. Ela contou que saltou do carro quando o veículo estava a cerca de 100 km/h, o que provocou as lesões.

Uma testemunha afirmou no plantão policial que, após a vítima cair na estrada, o suspeito tentou atropelá-la duas vezes. A própria mulher confirmou essa versão aos policiais.

O suspeito foi localizado sentado próximo ao carro. De acordo com moradores, ele havia agredido a companheira, sendo que um dos populares entregou aos agentes um canivete que, segundo ele, foi retirado da mão do homem no momento em que foi imobilizado.

Os guardas também relataram que o veículo apresentava marcas de sangue e que os ferimentos na mão e na perna da vítima eram compatíveis com o uso de objeto cortante.

Douglas foi algemado e levado para a delegacia de plantão, onde permaneceu preso em flagrante. A mulher foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital municipal da cidade. Ela recebeu atendimento médico, teve alta e retornou posteriormente para realizar curativos.

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