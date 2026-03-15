Campinas soma atualmente 1.075 microempreendedores individuais (MEIs) estrangeiros, de pelo menos 65 nacionalidades diferentes. O número integra levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base em dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal. No total, a cidade contabiliza 129.155 MEIs ativos.
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Entre os estrangeiros formalizados como MEI, os colombianos lideram com 283 registros. Na sequência aparecem venezuelanos (115), cubanos (68), haitianos (62) e argentinos (60). Também há empreendedores vindos da Europa, África, Ásia e América do Norte, evidenciando a diversidade do ambiente de negócios local.
Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, os dados refletem o perfil econômico do município. “Campinas é uma cidade aberta e com ambiente favorável ao empreendedorismo. A presença de microempreendedores de diferentes nacionalidades demonstra que o município oferece condições para formalização, geração de renda e inserção produtiva, fortalecendo a economia local”, afirmou.
Entre as nacionalidades com maior presença também estão peruanos (50), portugueses (38), chilenos (40), italianos (23), paraguaios (20), chineses (20) e bengalis (20), além de representantes de países como Síria, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha e Angola.
Programas de apoio
Campinas mantém políticas públicas voltadas ao atendimento de imigrantes e empreendedores. Um dos exemplos é o curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros oferecido pelo Ceprocamp. A formação é destinada a imigrantes, refugiados e apátridas que residem ou trabalham temporariamente no país.
Para se matricular, o interessado deve procurar o Centro de Referência do Imigrante, Refugiado e Apátrida, localizado na Avenida Francisco Glicério, no Centro, com documento de identidade (CRNM, passaporte ou equivalente) e comprovante de residência. Após o atendimento, a matrícula é encaminhada ao Ceprocamp.