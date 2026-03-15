15 de março de 2026
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EMPREENDEDORISMO

Colombianos lideram ranking de MEIs estrangeiros em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Município tem 1.075 MEIs estrangeiros de 65 nacionalidades.
Município tem 1.075 MEIs estrangeiros de 65 nacionalidades.

Campinas soma atualmente 1.075 microempreendedores individuais (MEIs) estrangeiros, de pelo menos 65 nacionalidades diferentes. O número integra levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com base em dados do Portal do Empreendedor do Governo Federal. No total, a cidade contabiliza 129.155 MEIs ativos.

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Entre os estrangeiros formalizados como MEI, os colombianos lideram com 283 registros. Na sequência aparecem venezuelanos (115), cubanos (68), haitianos (62) e argentinos (60). Também há empreendedores vindos da Europa, África, Ásia e América do Norte, evidenciando a diversidade do ambiente de negócios local.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, os dados refletem o perfil econômico do município. “Campinas é uma cidade aberta e com ambiente favorável ao empreendedorismo. A presença de microempreendedores de diferentes nacionalidades demonstra que o município oferece condições para formalização, geração de renda e inserção produtiva, fortalecendo a economia local”, afirmou.

Entre as nacionalidades com maior presença também estão peruanos (50), portugueses (38), chilenos (40), italianos (23), paraguaios (20), chineses (20) e bengalis (20), além de representantes de países como Síria, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha e Angola.

Programas de apoio

Campinas mantém políticas públicas voltadas ao atendimento de imigrantes e empreendedores. Um dos exemplos é o curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros oferecido pelo Ceprocamp. A formação é destinada a imigrantes, refugiados e apátridas que residem ou trabalham temporariamente no país.

Para se matricular, o interessado deve procurar o Centro de Referência do Imigrante, Refugiado e Apátrida, localizado na Avenida Francisco Glicério, no Centro, com documento de identidade (CRNM, passaporte ou equivalente) e comprovante de residência. Após o atendimento, a matrícula é encaminhada ao Ceprocamp.

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